Morre o jornalista esportivo Fernando Vanucci, aos 69 anos

O jornalista, apresentador e comentarista esportivo Fernando Vanucci, de 69 anos, morreu nesta terça-feira (24) em São Paulo. Ele deixa quatro filhos. A família não divulgou a causa da morte. Vanucci será velado e sepultado no Rio de Janeiro.

De acordo com o filho do apresentador, Fernandinho Vanucci, o pai passou mal em casa e foi levado para o pronto-socorro, mas não resistiu. Em 2019, o jornalista sofreu um infarto e precisou instalar um marca-passo no coração.

Nascido em Uberaba, Fernando Vanucci começou a carreira aos 15 anos, quando trabalhou na Rádio Sociedade Triângulo Mineiro. Entre 1973 e 1977 trabalhou na TV Globo de Minas e do Rio de Janeiro, onde apresentou programas como o Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular e Gols do Fantástico. Vanucci também passou pela TV Bandeirantes, Record TV e Rede TV. Ele atuava como editor de esportes na Rede Brasil de Televisão desde 2014.