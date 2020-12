Por causa de R$ 2,50, apostador de Ipatinga deixa de ganhar R$ 6,9 milhões

Um apostador de Ipatinga, quase ficou milionário na noite do último sábado (26). Ele deixou de ganhar um prêmio de quase R$ 7 mi no concurso 2138 da Lotomania. O prêmio do apostador foi de R$ 156.981,14, mas se tivesse feito a aposta-espelho, no valor de R$ 2,50, teria levado a bolada acumulada.

Isso ocorre porque a Lotomania tem apenas uma forma de jogar. O preço da aposta é único e custa R$ 2,50. Dos 100 números, o apostador tem que marcar 50 no volante (você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você) e ganha prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Há a possibilidade de o sistema selecionar os outros 50 números não registrados no jogo original, por meio da aposta-espelho que também custa R$ 2,50.

Como o apostador de Ipatinga errou todos os números no bilhete, ele teria acertado os 20 sorteados no concurso 2138 entre os 50 da aposta-espelho se tivesse jogado R$ 5 em vez de 2,50. Dessa forma, deixou de levar R$ 6.987.876,07 para casa. A aposta foi feita na Lotérica Ponto Milionário, localizada na Rua Diamantina, no Centro de Ipatinga.

Os números sorteados no concurso 2138 foram 06-07-08-18-19-25-28-29-30-39-50-51-54-57-74-76-82-92-94-98. Além dos 20, também não houve acertador com 19 pontos. Com 18, foram 71 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 2.763,75.

O próximo sorteio (concurso 2139) da Lotomania será realizado nesta terça-feira (29). A expectativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio chegue a R$ 7,7 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h desta terça nas casas lotéricas ou no site de apostas da Caixa.