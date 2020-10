Portal de notícias promove debates entre candidatos do Vale do Aço

Poucos dias antes das eleições municipais, o Portal Plox irá promover uma série de debates entre os candidatos a prefeito das quatro cidades que compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço. Todos os candidatos de todas as coligações e partidos que participarão do pleito, foram convidados.

Representantes das agremiações das quatro cidades já participaram das reuniões, nas quais foram decididas as regras dos debates, que serão realizados no Hotel San Diego Suítes de Ipatinga, entre 9 e 12 de novembro próximo, com início sempre às 19h30. Os debates serão transmitidos ao vivo no plox.com.br e, simultaneamente, nas redes sociais (Facebook, Youtube, Instagram e Twitter).

Localizado no Bairro Horto, o Hotel San Diego disponibilizará toda a estrutura. O local é adequado para receber e acomodar candidatos, assessores e convidados para os dias em que irão acontecer os debates.

REGRAS DOS ENCONTROS

Nesta semana, os representantes dos candidatos das quatro cidades se reuniram na sede do Plox, com o diretor do site de notícias, Jailton Santos, para apresentação das regras e diretrizes do debate. Todos os participantes concordaram com as regras.

O debate contará com cinco blocos. O primeiro terá a participação de várias pessoas da comunidade, de diferentes classes, que farão perguntas a serem respondidas pelos concorrentes ao cargo. O número de perguntas será o mesmo de candidatos, assegurando assim, a participação de todos.

O segundo, o terceiro e o quarto bloco colocarão os candidatos frente a frente. De forma organizada, eles terão a oportunidade de fazer perguntas um para o outro.

O quinto e último bloco foi reservado para as considerações finais, onde cada candidato a prefeito terá um momento para finalizar sua participação no debate e enviar sua mensagem ao eleitor.

“Visando dar maior atenção a cada cidade, o Plox se preocupou em reservar um dia exclusivo para os candidatos de cada município” – informa o diretor do Plox, Jailton Santos. “Com isso, estarão assegurados espaços para ampla discussão e apresentação de cada participante” – ressalta.

RECURSOS TÉCNICOS

Para assegurar alta qualidade na transmissão, o Plox contará com várias câmeras de vídeo de alta resolução, sistema de edição em tempo real para som e imagens. A transmissão simultânea pelo Plox e redes sociais permitirá ao eleitor assistir ao debate em qualquer plataforma (TV, celular, computador etc).

Serviço:

Santana do Paraíso – O primeiro debate está marcado para o dia 9 de novembro (segunda-feira), entre os candidatos do município de Santana do Paraíso. Segundo o TRE, são esses os candidatos que estão disputando a Prefeitura: Cláudia Lage (PSD); Delegado Bruno Morato (Avante); Dr. Edinei Moreira (DC); Luzia de Melo (MDB) e Professor Anézio (PT).

Timóteo – No dia seguinte, terça-feira, é a vez de Timóteo, onde disputam os seguintes candidatos: Douglas Willkys (PSB); Doutor Renato (MDB); Gentilin (PRTB) e Jenifer (PT).

Coronel Fabriciano – Na quarta-feira (11), Coronel Fabrician poderá acompanhar o debate entre os candidatos a prefeito. Nesta eleição, os candidatos são: Doutor Dionísio (MDB); Doutor Ézio (Patriota); Doutor Marcos Vinícius (PSDB); Gregório da Retífica (PTB); Marcos da Luz (PT) e Professora Tereza Elói (Rede).

Ipatinga – A série de debates se encerra na quinta-feira (12), com os candidatos a prefeito de Ipatinga. É o município que tem o maior número habitantes e também de candidatos em disputa pelo cargo, são nove: Diego Arthur (PCB); Gustavo Nunes (PSL); Jadson Heleno (DEM); João Magno (PT); Médico Dr. Juliano (PTB); Nardyello Rocha (Cidadania); Nilson Pereira (Patriota); Rair Anício (PSTU) e Robinson Ayres (PSOL).