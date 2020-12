Prefeitura de Ipatinga é primeira colocada no ranking 2020 da STN

A Prefeitura de Ipatinga ficou em primeiro lugar, entre os municípios da micro região do Vale do Aço, no ranking da qualidade da informação contábil e fiscal, segundo análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), divulgada esta semana.

O município de Ipatinga obteve ainda a melhor classificação da região no ranking nacional, ficando no 752º lugar entre todos os 5.570 municípios da federação; e 44º lugar no ranking estadual, entre os 853 municípios de Minas Gerais.

Com base nos dados de 2019, o levantamento tem como objetivo avaliar a consistência da informação enviada pelos entes federados brasileiros por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), visando fomentar a melhoria da informação contábil e fiscal.

Segundo a Controladoria Geral da PMI, o ranking da STN demonstra a capacidade de gestão do município também nas áreas contábil e fiscal, sendo este posicionamento no ranking nacional um reconhecimento do trabalho das equipes técnicas das áreas de contabilidade e controle interno. “Isto se soma ao esforço da atual administração para garantir maior transparência e efetividade na aplicação dos recursos públicos, além de confirmar que o município está atendendo todas as normas do órgão regulador central”, acrescenta o órgão.

Para mais informações: https://ranking-municipios.tesouro.gov.br.