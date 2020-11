Prefeitura de Timóteo terá ponto facultativo no Dia da Consciência Negra

A Prefeitura de Timóteo declarou ponto facultativo nas repartições públicas municipais no dia 20 de novembro (sexta), data em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Os serviços de limpeza pública funcionarão normalmente na sexta.

O atendimento no Centro de Referência à Covid-19, localizado no bairro Olaria, será de 7h às 17h neste dia. Já a Unidade de Pronto Atendimento Geraldo dos Reis Ribeiro, no bairro Primavera, mantém o plantão de 24h todos os dias, para os casos de urgência e emergência.

As unidades básicas de saúde e demais setores da área de saúde não funcionarão no Dia da Consciência Negra.