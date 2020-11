Presidente da Usiminas é o convidado de live com o jornalista Paulo Navarro

Na próxima segunda-feira (16), às 19h, o presidente da Usiminas, Sergio Leite, será entrevistado por Paulo Navarro na live que o jornalista conduz por meio do Instagram (@paulonavarropnc).

Navarro é um profissional reconhecido por sua atuação em veículos como o jornal O Tempo, a Rádio Band News e TV Band, e vai abordar, entre outros temas, os bons resultados que vêm sendo apresentados pela companhia.

Os resultados recordes divulgados pela Usiminas no terceiro trimestre do ano já haviam sido comentados por Sergio Leite com a imprensa do Vale do Aço, também por meio de live, no início dessa semana.