Projeto de reconstrução do deck do Parque Ipanema, em Ipatinga, é aprovado

Nos dias 17 e 18 de novembro, às 9h, estiveram reunidos de forma online os membros do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga (Comphai) e, entre as pautas apreciadas, estava o projeto “reconstrução do Píer do Parque Ipanema”, junto à ilha do cata-vento, que foi aprovado para execução.

Com a utilização dos recursos do Fundo Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural (Fumpac), o projeto no valor de R$ 261.149,37 foi aprovado em sua totalidade.

A obra é avaliada como de suma importância, por se tratar de uma medida de segurança aos visitantes daquele que é o principal cartão postal do município. Desde as intervenções de revitalização e requalificação iniciadas no conjunto paisagístico em 2018, o Parque passou a ser ainda mais utilizado por famílias e praticantes de atividades de cultura, esporte e lazer.

Historicamente, diversos shows e apresentações culturais são realizados no deck do Parque, com recebimento de uma carga de peso que requer cuidados.

“Ao longo da execução destas ações, medidas paliativas foram realizadas no Píer, mas ficou evidente a necessidade de uma obra mais abrangente, visto que o assoalho já possui danos visíveis em sua estrutura”, comenta o gerente de Patrimônio e Incentivo Cultural, Thiago Vaz.

COMPHAI

Composto por representantes do poder público e sociedade civil, o Comphai tem em seu corpo arquitetos, artistas, agentes, produtores culturais e servidores públicos. O mecanismo integra o organograma institucional da Semcel, sendo consultivo, deliberativo e fiscalizador.

Segundo o diretor de Cultura do município, Gledson Pagung, “durante toda essa gestão, o Conselho cumpriu papel importante, contribuindo para que todas as ações relacionadas aos patrimônios culturais materiais e imateriais – dentre eles os bens tombados, registrados (Congado do Ipaneminha) ou inventariados – fossem mantidos e conservados conforme as legislações vigentes”.

Ele acrescenta que “o Plano Municipal de Cultura e o Plano de Valorização e Salvaguarda do Congado estabelecem diretrizes balizadoras para a consolidação de políticas públicas de cultura, a fim de garantir a preservação da identidade e a memória local ipatinguense, sendo essas observadas também para a execução da obra de restauração do deck do Parque”.