Projeto promove campanha de arrecadação de brinquedos em Timóteo

O projeto Boa Ação Move Esperança (Bame) está promovendo a campanha “Pedal Solidário do Papai Noel Timóteo”, que visa a arrecadação de brinquedos para doação às crianças neste natal. O Bame é desenvolvido há um ano por um grupo de jovens do município, que busca ajudar famílias e a população de rua através de atuação voluntária.

Este ano, com o apoio da Prefeitura de Timóteo e de vários grupos de ciclismo da cidade, o BAME optou por fazer a campanha aliada com o estímulo à prática esportiva do ciclismo. No dia 24 de dezembro, às 8h, haverá um passeio ciclístico com saída da Praça do Olaria e chegada no Limoeiro num percurso total de 7 quilômetros. O passeio obedecerá as normas de segurança sanitária de prevenção ao novo coronavírus com uso obrigatório de máscara, distanciamento social e uso de álcool gel.

As doações de brinquedos devem ser entregas nos postos de recolhimento autorizados até o dia 23 de dezembro: PC Bike (Quitandinha), Casa Monark (Centro Norte), e Pedivela 175 (Olaria). Os brinquedos serão distribuídos para as crianças atendidas pelo projeto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 985537840 (Raul Cunha/Bame).