Queda de postes congestiona trânsito na saída de Ipatinga para Caratinga

O trânsito está com grande congestionamento próximo aos bairros Castelos e Vila Ipanema, na saída de Ipatinga para o Aeroporto Regional, Rodovia Rio-Bahia e Caratinga. Uma forte ventania por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira (20) derrubou uma árvore, que por sua vez, provocou um efeito dominó, com a queda de 14 postes de iluminação pública e linhas de transmissão de energia elétrica sobre a BR-458.

Segundo observadores, a pequena bitola das ferragens não suportou a tensão causada pelo peso da árvore sobre a fiação. Operários já trabalham no local. O trânsito se dá alternadamente em meia pista, sob coordenação da Polícia Rodoviária Estadual, causando grande congestionamento no local e nas vias que ligam os bairros Cariru e Centro.

O vendedor Sérgio Rodrigues Saliba, morador do Bairro Vila Ipanema, esteve no local logo que amanheceu. Ele narra o que percebeu no momento do acidente: “Hoje de madrugada, por volta das 4h30 h, ouvimos o barulho de uma explosão e a luz acabou em nosso bairro. A chuva estava forte e ventava muito. Tudo indica que uma árvore caiu sobre a linha de alta tensão, jogando os postes no chão”.

(*) Matéria atualizada às 10h34