Renovação de CNH já pode ser solicitada pelo MG app

O aplicativo oficial do Governo de Minas – MG app – somou mais um serviço aos mais de 70 já disponíveis na plataforma. Agora, motoristas conseguem, em poucos minutos e na palma da mão, solicitar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para usar a nova função, o cidadão deve acessar a aba “Veículos e Condutores” e clicar em “Solicitar Renovação da CNH”. Em seguida, ele deve informar o CPF, o município residencial e as datas de nascimento e da 1ª habilitação. O aplicativo fará o direcionamento para uma clínica credenciada para realização do exame.

A inclusão da nova funcionalidade reforça a intenção do Estado em integrar órgãos e entidades para qualificar, ainda mais, a prestação do serviço público para os cidadãos mineiros. Para mais informações sobre o MG app, clique aqui.

De acordo com o diretor central de Atendimento Eletrônico da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Damião Rocha, a inserção do serviço do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) no aplicativo se soma a outras iniciativas implantadas no Estado graças à parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no tema Governo Digital.

“O MG app é um importante canal de prestação de serviços estaduais e essas parcerias colaboram para que, cada vez mais, novos serviços sejam disponibilizados na plataforma e agilizem a vida dos mineiros”, destaca. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS e já tem mais de 1 milhão de downloads.

AGILIDADE

Para o diretor do Detran-MG, delegado Kleyverson Rezende, a ampliação do número de serviços disponíveis no aplicativo demonstra, também, que a Polícia Civil está atenta às inovações tecnológicas, buscando se adequar à nova realidade. Além da renovação da CNH, o cidadão consegue ter acesso a outros serviços da instituição, como baixar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

“Investimento em tecnologia é essencial para proporcionar praticidade e agilidade para o cidadão, que pode realizar o serviço com segurança por meio da ferramenta, sem a necessidade de deslocamento até o Detran-MG. Basta realizar a solicitação no app e ir até a clínica informada para concluir o processo de renovação”, reforça o delegado.

Os prazos para processos e procedimentos relacionados à CNH e a infrações de trânsito e veículos, que estavam interrompidos desde março em razão da pandemia de covid-19, foram restabelecidos. As novas datas foram divulgadas pelo Detran-MG em publicação no Diário Oficial no início de dezembro (Portaria 2084) e seguem a determinação da Resolução 805/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Para mais informações, clique aqui.

MG APP

Recentemente, o MG app teve a melhor avaliação na Play Store – loja virtual do Google – entre os “Super Apps”, como são chamados os aplicativos de governos estaduais que agregam uma série de serviços públicos. De acordo com o levantamento feito pelo Grupo de Transformação Digital dos Governos Estaduais e Distrital (GTD.GOV), o aplicativo mineiro obteve a nota 4,7 em 5, em 9 mil avaliações. Acesse a pesquisa aqui.

Para melhorar ainda mais a experiência do usuário e integrar outros serviços públicos, inclusive federais, o login do aplicativo foi atualizado e, agora, se dará por um cadastro único pelo www.gov.br. Com isso é possível acessar diversos outros canais e serviços digitais, não só estaduais.