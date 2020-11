Ruas e avenidas de Ipatinga ganham placas indicativas

Vencedora de concorrência pública que se desenvolveu nos últimos meses, a empresa Facury Empreendimentos iniciou na última quarta-feira (4) a instalação de placas indicativas para orientação do público em ruas e avenidas do município de Ipatinga. O trabalho começa por logradouros no centro da cidade. A gestão do contrato para execução do programa, que é desenvolvido sem custos para a prefeitura, é feita pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

De acordo com o contrato, a empresa ganhadora da licitação tem permissão de explorar placas publicitárias nos postes de sinalização, fato que desonera os cofres públicos de qualquer pagamento pelos equipamentos e serviços. As placas instaladas trazem também os números de CEP de cada região.

A previsão é de que em quatro semestres ocorra a instalação de 2.000 postes indicativos, além de outras mil placas de parede constando nomes dos logradouros.

RELÓGIOS ELETRÔNICOS

Outra contrapartida oferecida pela empresa ao município é a instalação de 20 relógios eletrônicos de LED com display que informa horário, data e temperatura. Os relógios também serão utilizados para divulgação de mensagens de utilidade pública.

Numa fase inicial, já serão instalados três relógios, com localizações definidas para espaços no Parque Ipanema, Parque do Itamarati e avenida 28 de Abril.

DIRECIONADORES

Inclusa no projeto de sinalização e indicação também está a instalação de 300 direcionadores de pedestres, que visam educar a população a respeitar a faixa de pedestre, evitando atravessar pistas de rolamento em locais de risco. Exemplos são travessias da BR-458 junto ao bairro Novo Cruzeiro e próximo à portaria central da Usiminas.