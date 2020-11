Santana do Paraíso terá Centro de Convivência da Pessoa Idosa

A Prefeitura de Santana do Paraíso deve entregar à população, o Centro de Convivência da Pessoa Idosa na próxima semana. O espaço fica na rua Elias Matias, no bairro Josefino Anício dos Reis.

As obras começaram em outubro do ano passado. Foram investidos quase R$ 700 mil provindos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

O centro terá uma área de 788.95 m² com cozinha; salas para atividades; banheiros; vestiários; área administrativa; salão para eventos com cobertura termoacústica para reduzir a incidência de calor/ ruído e piscina aquecida com sistema de energia com cobertura parcial em policarbonato alveolar para atender aos idosos de Santana do Paraíso.

“A obra tem como propósito dar um atendimento com qualidade e maior conforto aos usuários da terceira idade. Um espaço para socialização deste público. Com certeza, essa obra não deixará de ser um grande ganho para o nosso município”, destaca a secretária de Assistência Social de Santana do Paraíso, Meirivan de Paula.