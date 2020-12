Sebrae Minas lança Catálogo de Artesanato Digital

O Sebrae Minas acaba de lançar a 7ª edição do Catálogo de Artesanato Minas Gerais. Em um novo formato, a publicação agora é digital e continua sendo um importante instrumento de divulgação e comercialização das peças produzidas por artesãos de todo o estado. O catálogo já está disponível para download gratuito. Click aqui e baixe agora.

A publicação traz 212 peças utilitárias e decorativas feitas por 150 artesãos de 70 municípios mineiros, uma verdadeira vitrine da originalidade e qualidade do artesanato produzido em Minas Gerais. Os produtos que ilustram o catálogo foram identificados pelo tipo de matéria-prima: têxtil, fibra, madeira e mineral.

As peças foram selecionadas por uma curadoria seguindo os critérios de: referência identitária e cultural, originalidade, qualidade, domínio técnico, inovação e utilização e aproveitamento consciente de matérias-primas locais. “As peças selecionadas sintetizam toda a riqueza do artesanato mineiro em um só lugar e ressaltam as características regionais tão determinantes no estilo do nosso artesanato”, explica a gerente do Sebrae Minas Priscilla Lins.

A novidade desta edição do catálogo é o formato on-line e totalmente gratuito, facilitando aos lojistas, colecionadores, decoradores, arquitetos e consumidores o acesso às informações dos produtos em qualquer lugar e a qualquer momento.

A publicação digital vem com imagens dos produtos e informações sobre o tipo de matéria-prima, dimensões, peso, capacidade de produção e os contatos (e-mail, site e telefone) do artesão. Além disso, todas as informações são editadas em português e traduzidas para o inglês. “As mudanças significativas nos hábitos e comportamentos de consumo criaram um movimento que precisava ser acompanhado com um novo formato do catálogo”, avalia a gerente do Sebrae Minas.

Desde 2004, o Sebrae Minas produz o Catálogo de Artesanato Minas Gerais, com o objetivo de aproximar artesãos e compradores. A iniciativa tem a parceria da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por meio da Diretoria de Artesanato.

DESENVOLVIMENTO E APOIO

O Catálogo de Artesanato Minas Gerais faz parte das ações do Sebrae Minas para fortalecer e desenvolver o artesanato no estado. Entre as inciativas estão capacitações em gestão e design, além de estímulo a acesso a mercado, com o objetivo de ampliar as vendas e a geração de renda dos artesãos. “Uma outra preocupação é sensibilizar e motivar o artesão para novas possibilidades e oportunidades, sem perder a mineiridade e a originalidade que identificam e caracterizam o artesanato”, afirma Priscilla Lins.

O Sebrae Minas também trabalha para que os artesãos mineiros tenham um olhar diferenciado para as tendências atuais, porém respeitando a sua forma de produção e atentos ao mercado.

Serviço:

Catálogo de Artesanato Minas Gerais – 7ª edição

Disponível para download gratuito

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MG/Imagens/catalogo-artesanato.pdf