Senai Ipatinga é destaque em premiação nacional

O Senai Rinaldo Campos Soares, em Ipatinga, foi destaque no Lean Day, grande premiação realizada pelo Departamento Nacional do Senai. A iniciativa visa garantir o aumento da produtividade e a redução de custos nos processos educacionais. O objetivo é implantar a cultura lean com foco na eliminação de desperdício nos laboratórios e nas secretarias educacionais do Senai.

“Agradeço a participação de cada unidade que somou para que Minas Gerais pudesse demonstrar a importância do Lean Educacional para a formação de alunos melhores preparados para o mercado e de como construirmos o futuro do trabalho”, afirmou o gerente de Educação e Tecnologia do Senai MG, Ricardo Aloysio.

A aplicação do Lean Educacional e do Lean Office direciona todo o ecossistema da escola a repensar suas práticas. Desta maneira, direciona os processos educacionais para a inovação e o desenvolvimento de tecnologias, com foco na melhoria contínua da qualidade do aprendizado. Todas essas atividades são realizadas conforme princípios éticos, normas, diretrizes, metodologias e procedimentos do Senai.

De acordo com a gerente da Unidade, o Senai de Ipatinga já vem implantando a metodologia Lean há algum tempo e disseminando essa cultura com a equipe e alunos. A unidade iniciou os trabalhos de estruturação e cadastro dos projetos do Lean Educacional, Docente e Office no final do mês de outubro, envolvendo docentes e parte da equipe do Centro de Excelência em Engenharia. De doze projetos da unidade, cinco foram selecionados entre os dez melhores para participação no Lean Day.

“Estamos felizes e orgulhosos do resultado que é fruto da dedicação e empenho da nossa equipe”, pontuou Andreza Oto, gerente do Senai Ipatinga.

Para concorrer ao Prêmio Senai Top Lean, docentes e demais empregados das escolas Senai de todo o país submeteram a um Plano de Situação de Aprendizagem e Plano Operacional, detalhando de que forma a metodologia poderia ser utilizada em sala de aula e nos processos de atendimento às indústrias.