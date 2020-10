Servidor público terá ponto facultativo no dia 30, em Timóteo

Em homenagem ao Dia do Servidor Público, a Prefeitura de Timóteo decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (30). A data oficial é celebrada no dia 28 de outubro, mas, atendendo solicitação da categoria manifestada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Timóteo (Sinsep), o ponto facultativo foi transferido para o dia 30.

A comemoração do Dia do Servidor Público é um momento importante para render homenagens àqueles que servem à comunidade com dedicação e profissionalismo. São os servidores que estão em contato direto com a população nas diversas áreas, como saúde, obras, educação, assistência social, recebendo suas demandas e trabalhando para oferecer respostas com agilidade e eficiência. A qualidade dos serviços públicos reflete na qualidade de vida dos moradores.

FINADOS

Com a mudança, não haverá expediente nas repartições públicas municipais na sexta e na segunda-feira (2) data do Feriado de Finados. A Prefeitura de Timóteo, através da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Habitação e Mobilidade, organizou os cemitérios Jardim da Saudade e Recanto da Paz para receberem a visitação dos familiares aos entes queridos a partir desde sábado.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo dos Reis atenderá os serviços de urgência e emergência em plantão de 24h. Os serviços de limpeza funcionarão na sexta e sábado dentro da rotina e serão interrompidos na segunda-feira.