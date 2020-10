Supermercados do Vale do Aço vão abrir nesta segunda, feriado de Finados

Supermercados, açougues, casas de carne, mercearias, peixarias, varejões, sacolões e demais estabelecimentos do setor estarão de portas abertas em todo o Vale do Aço nesta segunda-feira (2), feriado de Finados. Em Ipatinga, o varejo alimentício tem autorização para funcionar das 8h às 18h. Já em Timóteo e Coronel Fabriciano, o expediente pode ocorrer das 8h às 14h. As convenções coletivas de trabalho (CCTs) com as regras para a abertura das empresas estão disponíveis em www.sindcomerciova.com.br.

De acordo com o Sindcomércio, em razão de a pandemia do novo coronavírus ainda não ter chegado ao fim, as lojas com autorização para abrir continuam seguindo rigorosas adequações de higiene. “Há meses é rotina uma minuciosa higienização dos caixas e das maquininhas de cartão, além da haver disponível álcool em gel na porta, perto das gôndolas e em outros setores. Também há o controle do número de consumidores que entram nas empresas, sempre cobrando o uso de máscara”, garante José Maria Facundes, presidente da entidade patronal.

Para abrir as portas, os empresários do segmento deverão solicitar Certidão de Regularidade junto ao sindicato, por meio dos telefones 3821-9020, 3842-2040 e 3849-4490, ou do e-mail

contato@sindcomerciova.com.br. “Já são três feriados seguidos em que supermercados e o restante do setor funcionarão em toda região, o que é muito importante para evitar a disseminação da Covid-19, uma vez que quanto mais tempo com as lojas abertas, menos aglomeração haverá”, analisa José Maria Facundes, presidente do Sindcomércio.

OUTROS SETORES

As demais “lojas de rua” não enquadradas como atividades essenciais estarão de portas fechadas no feriado. Padarias, farmácias e postos de combustíveis, por exemplo, vão funcionar. No Shopping Vale do Aço, a Praça de Alimentação vai abrir das 10h às 22h nesta segunda-feira, enquanto o funcionamento das lojas

“não essenciais” será facultativa ao empresário, ou seja, está proibido o uso da mão de obra dos empregados, mas a abertura pode ocorrer com os proprietários na linha de frente. Já o hipermercado Consul funcionará das 9h às 17h, enquanto a drogaria Indiana cumpre o expediente das 10h às 20h.

CONVENÇÃO COLETIVA

De acordo com a lei federal 11.603/2007, só é permitido o trabalho em feriados, nas atividades do comércio em geral, desde que haja autorização por meio de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e observada a legislação municipal. O Sindcomércio Vale do Aço tentou a abertura de todo o comércio neste 02 de novembro, mas não houve anuência dos sindicatos laborais, que concordaram – depois de muita negociação – apenas pela abertura do setor alimentício.