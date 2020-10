Técnicos de Vôlei da Usipa são aprovados em Curso Nacional de Treinadores

Os técnicos de Voleibol da Usipa, de Ipatinga, Clóvis da Silva, Deivid Alves e Rodrigo de Freitas foram aprovados no Curso Nacional de Treinadores Nível III da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Os exames finais foram aplicados durante o último final de semana em Belo Horizonte.

A partir de agora, a equipe está apta a atuar como técnico na Super Liga de Voleibol, a principal competição nacional do esporte. Com o curso, os técnicos também poderão aplicar os conhecimentos voltados para equipes de alto rendimento nacional desde a escola de base.

“O curso ampliou a nossa visão sobre o Voleibol. Aprendemos o quanto é importante seguir etapas de desenvolvimento e qualificação para alcançar os níveis mais elevados do esporte. Isso também nos capacita a, desde já, introduzir os novos conhecimentos desde as categorias de base da Usipa”, resume o coordenador de Voleibol da Usipa, Deivid Alves.

HISTÓRICO

Os técnicos de voleibol iniciaram o Curso Nacional de Treinadores Nível III no início da pandemia, de forma online. Somente no final de outubro foi possível concluir o curso, com agenda presencial em Belo Horizonte.

Todos eles já haviam conquistado os certificados de qualificação no Curso Nacional de Treinadores nos níveis I e II.