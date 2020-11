Timóteo é habilitado a receber ICMS Turístico

Foi publicado nesta quinta-feira (12) no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a lista de municípios credenciados a receber o ICMS Turístico em 2021 e Timóteo foi incluído nessa relação pela primeira vez na sua história. A definição de valores será feita pela Fundação João Pinheiro a ser divulgada no fim de dezembro.

Além de ser a primeira vez que o município é contemplado pela Lei de Incentivo ao Turismo, Timóteo, que faz parte do Circuito Mata Atlântica de Minas, recebeu nota 10 pelo projeto encaminhado a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e já desenvolve políticas públicas nessa área pois já possui o Conselho e Fundo Municipais de Turismo implementados desde 2019.

A iniciativa faz parte também uma proposta de retomada do desenvolvimento a partir da criação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em 2019.

O ICMS Turístico atua como estimulador de programas e projetos voltados para o desenvolvimento turístico sustentável, em especial os que se relacionam com as políticas para dos Governos Estadual e Federal. A inclusão do critério na Lei Estadual nº 18.030/2009 se justifica pelo fato de o turismo ser um instrumento de distribuição de renda, tendo em vista que a atividade permite o desenvolvimento econômico, cultural e social.