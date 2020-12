Timóteo homologa contrato para regularização fundiária no Macuco

O prefeito de Timóteo Douglas Willkys homologou nesta semana a Tomada de Preços nº 010/2020, Processo Administrativo nº 93/2020, que definiu empresa especializada para o desenvolvimento do projeto de Regularização Fundiária no Bairro Macuco. A licitação foi vencida pela empresa Geoline Engenharia Ltda. no valor de R$ 469 mil, recursos provenientes de convênio do Município com o Ministério das Cidades.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, Fabrício Araújo, inicialmente será feito um trabalho de aerolevantamento de todo o bairro para, posteriormente, avaliar individualmente os imóveis; identificar os reais detentores da posse e assim iniciar à etapa de regularização fundiária dos terrenos.

A estimativa é que esse trabalho resolva a situação de aproximadamente 800 imóveis. Fabrício esclarece que as ações de regularização em Timóteo foram retomadas pelo prefeito Douglas Willkys e serão incrementadas no próximo mandato que começa em 1º de janeiro de 2021. Dentro dessa iniciativa, Fabrício lembra que outros processos importantes estão em andamento como no Jardim Vitória e nos Bairros Primavera, Bela Vista e Novo Tempo.

“A regularização fundiária é essencial, pois influencia diretamente na dinâmica da cidade. Ou seja, a partir da legalização os detentores da posse podem ter acesso a financiamentos para reformar os imóveis, traz mais tranquilidade para a sucessão e partilha, além de valorizar os terrenos”, pontuou Fabrício Araújo, acrescentando que os trabalhos de levantamento devem ter início ainda em janeiro.

BOA NOTÍCIA

Quem comemorou a assinatura do termo de homologação foi o ex-vereador José de Souza Filho, o Natinho, que mora no Bairro Macuco e que é um dos defensores dessa iniciativa de regularização dos lotes naquela comunidade. “É muito bom ver que todo o nosso esforço foi valorizado junto ao prefeito Douglas Willkys e toda a sua equipe. Esse programa vai devolver a dignidade às famílias valorizando os imóveis e a própria comunidade que aguardava há muitos anos por essa boa notícia. Vamos continuar acompanhando o desdobramento desse processo e garantir apoio a todas as famílias”, declarou Natinho.