Últimos dias de inscrição na seleção de Aprendizes da Usiminas

Estudantes interessados em uma vaga de Aprendiz na Usiminas têm até a próxima sexta-feira (16), para fazer a inscrição no site da empresa (https://www.usiminas.com/trabalhe-conosco/programa-de-aprendizes/) e participar do processo seletivo.

As vagas são para as formações em Eletromecânica, Operação de Processos Siderúrgicos e Movimentação e Armazenagem de Cargas, com atuação na Usina de Ipatinga e na Unigal e entrada em janeiro de 2021. Para participar, o candidato deve estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio no próximo ano.

Para a formação em Movimentação e Armazenagem de Cargas será ofertada, além da turma mista, uma turma 100% feminina. O objetivo é ampliar o número de mulheres na Usiminas, um das metas do Programa de Diversidade e Inclusão.

Os aprendizes selecionados receberão remuneração, plano de saúde, transporte e seguro de vida.