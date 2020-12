Usiminas contabiliza mais de 400 voluntários em nova plataforma

A nova plataforma de Voluntariado – VOU – lançada em novembro pela Usiminas, vem registrando avanços rápidos e consistentes na atuação dos colaboradores da companhia. Nos primeiros trinta dias, foram contabilizadas 430 adesões de voluntários de diversas unidades da Usiminas.

No período, os voluntários se envolveram no desenvolvimento de 14 ações, que serão executadas até o final do ano, em temas como meio ambiente, arte e cultura, arrecadações e doações de sangue em oito cidades de quatro estados.

A plataforma VOU conecta os colaboradores interessados em realizar ações voluntárias com iniciativas de impacto para a comunidade. Após realizar o cadastro, os participantes poderão tanto escolher as ações em que desejam atuar quanto liderar suas próprias iniciativas, ampliando cada vez mais sua atuação solidária. Eles podem, ainda, indicar a maneira com que podem contribuir com as ações.