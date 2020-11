Usiminas fecha acordo coletivo com dois sindicatos

Colaboradores da Usiminas representados pelo Sindicato dos Engenheiros (Senge) e pelo Sindicato dos Técnicos (Sintec) aprovaram o acordo coletivo apresentado pela companhia em assembleias realizadas nesta segunda-feira (23).

O acordo prevê reajuste dos salários pelo INPC, pagamento de abono, manutenção dos benefícios aprovados em acordos anteriores e a estabilidade de, no mínimo, 99% do efetivo representado por esses sindicados durante o ano de validade do acordo. A proposta ainda será votada pelos colaboradores representados pelo Sindipa, que tem assembleia marcada para a próxima quarta-feira (25).

ANTECIPAÇÃO PLR

Na última semana, o presidente da Usiminas, Sergio Leite, anunciou o pagamento adiantado de uma parcela do programa de Participação nos Lucros e Resultados da companhia. Os valores serão creditados para os colaboradores na primeira quinzena de dezembro.