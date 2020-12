Usiminas investe em novo galpão no Pátio das Transportadoras

Os caminhoneiros que realizam o escoamento de produtos da Usiminas em Ipatinga contam agora com uma nova estrutura para preparação das cargas no Pátio das Transportadoras, aberto durante 24 horas. O novo Galpão de Peação e Preparação de Carretas entrou em operação nesta quarta-feira (16), e garantirá ainda mais segurança, agilidade e produtividade no terminal logístico. Com projeto aprovado em 2019 pela Usiminas, foram investidos R$ 1,3 milhão na construção do galpão com capacidade para movimentação simultânea de até seis carretas, que somados ao galpão anterior irão atender de forma simultânea até seis carretas.

A obra foi retomada nos últimos meses após paralisação no primeiro semestre, devido à pandemia como parte dos investimentos permanentes em melhorias na estrutura. “Este local permitirá mais agilidade às transportadoras nos processos de preparação dos caminhões, como amarrações, colocação de lonas, instalação de suportes, ou seja, todo o processo que chamamos de peação de cargas. Também estamos reforçando a segurança,” resume o gerente de Transporte e Centro de Distribuição da Usiminas, Leonardo Amaral Ramos.

O motorista Juscelino Silva, da transportadora Figueiredo, usará o galpão para a conferência da carga e destaca outro benefício que também é visto como diferencial aos caminhoneiros. “Com esta nova estrutura, evitaremos atrasos causados por chuvas, quando não podíamos realizar as atividades, e também não teremos o incômodo do sol quente. É uma melhoria muito importante para nós no dia a dia.”

MELHORIAS CONTÍNUAS

O novo galpão é mais uma das novas melhorias no Pátio das Transportadoras, que também voltará a contar com os serviços do restaurante próprio, suspenso devido à pandemia; aumento do efetivo da empresa responsável pelo apoio na preparação de cargas; novos turnos com equipes dedicadas à conservação e manutenção de banheiros; e realização de reuniões semanais com os representantes das transportadoras. E para ampliar o diálogo com os motoristas, será criado um canal telefônico gratuito para sugestões, dúvidas e reclamações.

Para 2021 estão previstos novos investimentos aprovados neste ano, com destaque para o calçamento de um espeço sem pavimentação no Pátio e reformas nas salas de espera para motoristas e familiares, assim como as salas para os treinamentos de segurança aplicados diariamente.

“Estou aqui desde 2006 e acompanho a evolução dos serviços. Comecei como motorista, hoje tenho uma transportadora e vejo a garantia de mais segurança e agilidade nos processos, o que é essencial para o nosso trabalho”, aponta Gessé Moura.