Usiminas lança informativo impresso para a comunidade

Para atender uma solicitação de parte das comunidades onde a Usiminas atua, a companhia ampliou o canal de comunicação Fala Aí Comunidade. Agora, além do envio e recebimento de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, a comunidade passou a contar, também, com um informativo impresso distribuído gratuitamente em diversos pontos de Ipatinga.

A versão impressa do Fala Aí Comunidade irá possibilitar que um número ainda maior de pessoas tenha acesso às informações da empresa. “A Usiminas tem um compromisso com o diálogo transparente com as comunidades e, dia a dia, buscamos formas de estarmos ainda mais próximos das pessoas. Esse novo veículo de comunicação faz parte do nosso esforço de levar informações a todos os públicos e vem se somar a outras plataformas de diálogo já estabelecidas. Queremos apresentar as ações da Usiminas com foco na comunidade e também dar espaço para que as pessoas possam esclarecer suas dúvidas”, aponta Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora corporativa de Comunicação e Relações Institucionais da empresa.

Com o informativo, a empresa espera chegar a um número maior de pessoas em sua comunicação, possibilitando que a informação circule pelos bairros e esteja acessível a todos. O Fala Aí Comunidade impresso já começou a ser distribuído em comércios da cidade e também no Parque Ipanema, entre outros pontos da cidade.

Para se inscrever no canal do WhatsApp Fala Aí Comunidade, basta adicionar o número (31) 98395-3435 à lista de contatos do celular e enviar, pelo aplicativo, a mensagem “Quero participar do Fala Aí Comunidade”. Os inscritos recebem informações diretamente da empresa e também pode enviar dúvidas e comentários.

A Usiminas esclarece que o canal não é um grupo e que as conversas são individuais.