Corpo de Wander Quintão será cremado nesta segunda-feira

Filho de família pioneira, em Ipatinga, faleceu na tarde deste domingo (25), aos 67 anos, o notário Wander Quintão. Ele estava internado no Hospital Márcio Cunha, onde se tratava de câncer no esôfago e intestino.

Wander Quintão será velado nesta segunda-feira (26), 7h às 10h, no Funeral Hall, no Novo Centro. Após o velório, o corpo será transladado para Belo Horizonte, onde será cremado. Wander era titular do 1º Cartório de Tabelionato de Notas da Comarca de Ipatinga e irmão do ex-prefeito Sebastião Quintão.

(*) Informação atualizada às 19h44