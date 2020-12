Xuxa apresenta nova denúncia contra Sikêra Jr. por difamação

Após ser derrotada em ações contra o apresentador Sikêra Júnior, Xuxa Meneghel ingressou com um novo pedido na Justiça de São Paulo contra Sikera pelos crimes de difamação e injúria. A informação foi divulgada pelo portal Notícias da TV.

Protocolada no dia 20 de novembro, a peça classifica o jornalista como “mentiroso”, “desequilibrado”, “irresponsável”, “covarde”, “machista” e “misógino” em diversos momentos. Os advogados da apresentadora afirmam que o apresentador usa seu programa exibido na RedeTV!, o Alerta Nacional, para associar Xuxa aos crimes de pedofilia e apologia às drogas.

“A vileza e a infâmia contida as manifestações pensadas e voltadas a ofender a honra da vítima adquirem relevo ainda mais indecoroso e desprezível, vez que a querelante [Xuxa] foi vítima de abuso sexual na infância e uma das primeiras mulheres públicas a relatar abusos dessa natureza, de modo a manter hígida a luta pelo direito à inviolabilidade sexual de crianças e adolescentes”, relata a defesa de Xuxa.

Além de apontar o início da briga pública entre dois apresentadores, a queixa-crime traz a transcrição das falas de Sikêra Jr. após tomar conhecimento do processo que Xuxa abriu contra ele. Na ocasião, o apresentador voltou a criticar a apresentadora e a postura adotada por ela.

Na lista de pedidos presentes na queixa-crime, os advogados apelam para a condenação do apresentador nos crimes de calúnia, difamação e injúria. Além disso, deixam clara a vontade de não realizarem nenhuma audiência de conciliação, uma praxe jurídica em processos desta natureza. E também pedem para que o funcionário da RedeTV! arque com todos os custos do processo.

(Com informações do Pleno.News)