Ações da Cenibra conservam biodiversidade e protegem patrimônio natural

Transformar árvores plantadas, gerando e distribuindo riqueza de forma sustentável. Essa é a missão da Cenibra, que está presente no Leste de Minas Gerais há 47 anos, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da região.

A conservação e a proteção da biodiversidade são prioridades da estratégia de sustentabilidade da Cenibra. O patrimônio biodiverso da empresa é composto por mais de 105 mil hectares de florestas nativas do bioma Mata Atlântica, que sustentam variada e rica fauna silvestre e abundante recurso hídrico e é objeto de várias iniciativas desenvolvidas no escopo do Sistema Integrado de Gestão (SIG).

Todas as ações desenvolvidas pela Cenibra como estratégias de conservação da biodiversidade e proteção do patrimônio natural da Empresa estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), cujas metas visam a garantir a proteção, recuperação e promoção do uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gestão sustentável das florestas, combate à desertificação, detenção e reversão da degradação da terra e detenção da perda de biodiversidade.

As práticas de manejo empregadas pela empresa buscam o equilíbrio entre a execução das atividades produtivas e o meio ambiente. Como reconhecimento dos padrões de excelência de seus processos, a Cenibra, além das certificações pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO IEC 17.025, possui também as certificações do Forest Stewardship Council – FSC® e do Programa Nacional de Certificação Florestal (Cerflor), organizações independentes, compostas por representantes dos setores ambiental, econômico e social, e que estabelecem os princípios e critérios de manejo florestal sustentável.

“Os resultados do programa de monitoramento e conservação da biodiversidade evidenciam a alta qualidade ambiental das áreas da Cenibra, proporcionada pelas técnicas de manejo florestal sustentáveis praticadas pela empresa. O programa já possibilitou o registro de 390 espécies de aves, 69 de mamíferos, 32 de répteis, 47 de anfíbios, 36 de peixes e cerca de 400 espécies de árvores presentes nas áreas da Cenibra”, avalia Edson Valgas de Paiva, biólogo e especialista do Departamento de Meio Ambiente e Qualidade.