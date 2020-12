Cebus devolve grande número de animais à natureza em 2020

No balanço anual de atividades, o Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus) constatou um número expressivo de animais devolvidos à natureza em 2020. De acordo com levantamento realizado, a equipe do Cebus atendeu 321 animais nos 11 meses de 2020. Destes, aproximadamente 43% (139 indivíduos) foram devolvidos à natureza.

Nos anos anteriores, esse índice girava em torno de 30%. Além dos animais que deram entrada em 2020, outros que chegaram ao Cebus em 2018 e 2019, e que permaneciam em reabilitação, também foram soltos. Desta forma, podemos comemorar os mais de 200 animais soltos em 2020.

PROCEDÊNCIA

Os animais em situação de risco e atendidos são provenientes da região do Vale do Aço, de Governador Valadares e de mais outros 33 municípios do entorno dessas regiões. “Dentre os animais atendidos constam aves, répteis e mamíferos sendo que a maioria são Aves (psitacídeos e passeriformes) vítimas do tráfico e mamíferos agredidos, atropelados ou feridos por equipamentos urbanos”, detalha o médico-veterinário e responsável técnico pelo Cebus, Lélio Costa e Silva.

Uma parte dos animais atendidos, infelizmente, faleceu em função da situação grave em que foram resgatados. O percentual de óbitos é de 31,5%.

RECUPERADOS E DEVOLVIDOS À NATUREZA

Dentre os animais devolvidos à natureza estão tamanduás-mirim, gambás, lobo-guará, onça parda, pássaros, jandaias, papagaios, gaviões e corujas de diversas espécies. Alguns destes animais constam da lista de animais ameaçados de extinção como o papagaio do peito roxo, onça parda e o lobo-guará.

Em alguns casos, a reabilitação para devolução à natureza não foi possível devido ao longo período em que estes animais permaneceram em cativeiro, recebendo alimentação diferente do habitat original e desenvolvendo comportamentos que dificultam sua ressocialização. Estes animais foram destinados ao Cebus e a outras instituições para abrigo definitivo.

Atualmente, permanecem em reabilitação 25,2% dos animais que aqui chegaram. A maioria deles é composta por psitacídeos (jandaias e papagaios) que estão sendo preparados para futuras solturas ou aguardam outra destinação.

Este trabalho tem o patrocínio da Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (Arpava) e Usiminas, e conta com a parceria do Corpo de Bombeiros, Polícia de Meio Ambiente, Promotoria Estadual de Justiça e Instituto Estadual de Florestas (IEF).