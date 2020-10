Cenibra promove técnicas sustentáveis para combater escassez hídrica

A escassez hídrica que ocorre há cerca de cinco anos no Sudeste tem reduzido significativamente a disponibilidade de água para abastecimento humano, processos industriais e agropecuária. No Rio Doce, essa escassez é agravada pelo estado atual de degradação da bacia.

O aspecto mais marcante dessa degradação refere-se à alta compactação dos solos, fato que impede a infiltração de água das chuvas, amplia o escoamento superficial e provoca erosões e assoreamentos dos rios, além de reduzir a fertilidade dos solos.

O excesso de escoamento superficial é causador de desequilíbrios na Bacia do Rio Doce, como enchentes na estação chuvosa e escassez pronunciada de água na estação seca.

SUBSOLAGEM

Consciente desse grave problema, a Cenibra faz investimentos para ampliar a infiltração de água no solo em suas propriedades, e faz isso por meio da subsolagem, técnica realizada com uso de trator agrícola e subsolador. Trata-se de uma técnica simples, por meio da qual o solo é cortado numa profundidade de cerca de 60 centímetros, em linha perpendicular à declividade do terreno, abrindo sulcos para infiltração da água no solo no momento das chuvas.

“A subsolagem é uma das técnicas mais eficazes para viabilizar o aumento da infiltração de água em grande escala, sobretudo num contexto de pastagens degradadas pela compactação. Neste contexto, a subsolagem abrange maiores áreas para infiltração de água em relação às técnicas que são mais divulgadas, como as barraginhas, e assim contribui também para minimizar processos erosivos, consequentes assoreamentos e perda de produtividade das pastagens”, explica Edson Valgas, biólogo e especialista do Departamento de Meio Ambiente da Cenibra.

PARCERIAS

Como uma empresa cidadã, a Cenibra não mede esforços para que essa técnica seja amplamente adotada na Bacia do Rio Doce, por meio de parcerias com instituições e municípios. Um exemplo são os projetos que estão sendo realizados nos municípios de Sabinópolis, Peçanha e Periquito, nos quais o abastecimento de água para a população atingiu níveis críticos nos últimos anos. Nestes municípios, estão sendo realizadas a subsolagem nas propriedades rurais inseridas no manancial que abastece a cidade. O resultado esperado é aumentar a infiltração de água nos solos e abastecer o lençol freático deste manancial.

Os benefícios gerados vão além do aumento da disponibilidade de água para a cidade. A subsolagem contribui também para aumento da produtividade da agropecuária e melhoria da qualidade da água. “A nossa expectativa é de que os municípios e os produtores rurais invistam em técnicas para aumentar a infiltração de água no solo, de forma que tenhamos no futuro uma bacia hidrográfica mais eficiente na produção de água e com menores riscos de enchentes e de escassez hídrica”, avalia Edson Valgas.

Além da subsolagem, a empresa promove outras técnicas sustentáveis em propriedades de terceiros: cercamento de nascentes, instalação de fossas sépticas e pequenas acumulações de água em travessias de estradas rurais.