Cenibra recebe recertificação da Norma ISO 9001:2015

No final do primeiro semestre deste ano, a Cenibra, após passar por um processo de auditoria da Norma ISO 9001:2015, foi recomendada para a recertificação e recebeu um certificado com validade de mais três anos. Pela primeira vez o processo foi realizado de forma remota, o que exigiu da equipe auditada e dos auditores uma atenção especial.

Como preparação, foi feito um checklist em cada processo a ser auditado contendo as informações necessárias, antecipando possíveis demandas decorrentes do processo de auditoria; digitalização de documentos físicos; contingenciamento de recursos de TI disponibilização de pessoal qualificado para suporte; reunião com os responsáveis pelos processos auditados para avaliação/definição das ferramentas de Tecnologia da Informação necessárias para o atendimento aos requisitos da Norma de forma remota, entre outras ações.

Para a lisura do processo, disponibilidade e confiança das informações, a equipe do Sistema Integrado de Gestão (SIG) realizou um alinhamento com os auditores e testes nas plataformas de comunicação.

“O alinhamento realizado e os testes das plataformas foram fundamentais para o sucesso da auditoria, assim como o profissionalismo, comprometimento e espírito de cooperação da equipe auditada, que não mediu esforços para que tudo fosse realizado conforme planejado. O resultado da auditoria demonstrou que a Cenibra está muito madura e preparada em termos de gestão da qualidade e que a equipe tem total domínio dos processos de forma presencial e remota”, destacou Leonardo Souza de Caux, coordenador de Monitoramento e Pesquisa.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO – SIG

A Empresa promove a gestão integrada da Qualidade, do Meio Ambiente, da Segurança e Saúde Ocupacional por meio do Sistema Integrado de Gestão. São efetuadas auditorias internas de conformidade legal, auditorias externas por certificadoras e análise crítica pela alta direção do SIG, composta por gerentes representando os processos florestal, industrial e administrativo, e pelo diretor Industrial e Técnico.

A ISO 9001 é uma norma internacionalmente reconhecida que incentiva a qualidade dos processos de uma organização, por meio da aplicação de importantes requisitos, como: planejamento das atividades, definição de metas, implementação de planos de ação e relacionamento com clientes, fornecedores e colaboradores.