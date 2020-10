Conselho do Perd conta com representação da Agência Metropolitana da RMVA

Nesta segunda-feira (26), foi realizada a eleição do Conselho Consultivo do Parque Estadual do Rio Doce (Perd), com mandato para 2 anos. Pela primeira vez, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA) foi incluída no pleito e inserida no colegiado. A conquista da cadeira no Conselho é reflexo das ações conjuntas da ARMVA e Gerência do Parque, executadas desde o início desta gestão.

Para o gerente de Planejamento da ARMVA, Cauan Bittencourt Lana, a participação efetiva da autarquia no Conselho propiciará trabalhos em diferentes frentes. “É importante a nossa presença no Conselho Consultivo do Perd justamente pela atuação da ARMVA de planejamento metropolitano e de regulação da expansão urbana. Participando do Conselho, teremos acesso aos acontecimentos relacionados ao Parque de forma mais rápida e poderemos propor soluções conjuntas. Acredito que a proposta do Conselho vá ao encontro do nosso trabalho, em especial pela capacidade de articulação que temos com outros órgãos”, destaca Cauan. A ARMVA já atua em parceria com as equipes do Perd e do Instituto Estadual de Florestas na prestação de apoio aos projetos de pequenas concessões e outros temas que possuem interface entre meio ambiente e desenvolvimento socioeconômico. Além disso, as atividades de fiscalização do parcelamento do solo, com a efetivação da ARMVA no Conselho, poderão ser intensificadas com a parceria entre a autarquia e demais órgãos fiscalizadores.