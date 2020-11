Coronel Fabriciano é finalista em prêmio nacional de sustentabilidade

O Programa Ecobarreiras de Coronel Fabriciano está entre os finalistas no 8º Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade (Prêmio A3P), do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O programa desenvolvido pela equipe de Meio Ambiente do município ficou entre as três melhores iniciativas na categoria Destaque da Rede A3P. Foram selecionadas 15 instituições em cinco categorias, dentre centenas de projetos inscritos de todo o país.

O Programa Ecobarreiras foi desenvolvido pela Prefeitura de Fabriciano na tentativa de alertar à população e conter o descarte de lixo e outros materiais poluentes no curso fluvial. Para isso, a equipe da gerência de Meio Ambiente usou a criatividade, desenvolveu e instalou barreiras feitas de galões amarrados em pontos estratégicos no curso do córrego Caladão – que corta toda a cidade. Hoje, são duas ecobarreiras instaladas: uma, no bairro Frederico Ozanan e a segunda, na altura da avenida Sanitária, no Bom Jesus.

Apesar de simples e barata, a solução se mostrou eficaz. Entre os meses de abril a setembro de 2019, a Prefeitura removeu mais de 1,3 toneladas de lixo flutuante do córrego, impedindo que todo o tipo de material chegasse até a foz do Rio Piracicaba – afluente direto do Rio Doce. Só de materiais recicláveis foram recolhidos 756 kg, o que corresponde a 58,2% do total.

“O nosso intuito foi buscar alternativas baratas e simples para despoluir os córregos da cidade e, principalmente, conscientizar a população para o problema ambiental. Ficamos muito felizes com a indicação ao prêmio nacional e pela nossa iniciativa servir de modelo para municípios do país” resume Ivan Cesar, gerente de Meio ambiente de Coronel Fabriciano. Em Coronel Fabriciano, o programa de Ecobarreiras está previsto em Projeto de Lei 2.977/19, de autoria do Executivo Municipal.

PRÊMIO NACIONAL

O objetivo do Prêmio A3P, do Ministério do Meio Ambiente, é reconhecer e estimular iniciativas inovadoras de gestão socioambiental que contribuam para a melhoria do meio ambiente. Todos os finalistas passaram por um processo de vistoria técnica realizada por meio de uma plataforma 100% digital de interação e comunicação entre a A3P e as instituições finalistas.

É importante salientar que a classificação dos finalistas será conhecida no dia da realização do 8° Prêmio A3P, em data a ser marcada. Nesta edição, o Prêmio A3P conta com cinco categorias, sendo 3 finalistas para cada uma delas: Uso Sustentável dos Recursos Naturais, Inovação na Gestão Pública, Gestão de Resíduos, Destaque da Rede A3P e a Categoria Especial: Combate ao Lixo no Mar.

Confira a lista de finalistas do 8º Prêmio A3P no link: http://a3p.mma.gov.br/finalistas-8o-premio-a3p/