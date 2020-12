Ecobarreiras de Fabriciano garante 2º lugar em prêmio nacional de sustentabilidade

O Programa Ecobarreiras de Coronel Fabriciano ficou em 2º lugar na categoria Destaque do 8º Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade (Prêmio A3P). A solenidade de premiação virtual aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), com transmissão ao vivo pelo youtube no canal do Ministério do Meio Ambiente (MMA), responsável pelo concurso.

O programa desenvolvido pela equipe de Meio Ambiente do município concorreu com iniciativas de mais de 150 municípios de todo o Brasil e estava entre os finalistas do Prêmio A3P. O objetivo do Prêmio A3P, do Ministério do Meio Ambiente, é reconhecer e estimular iniciativas inovadoras de gestão socioambiental que contribuam para a melhoria do meio ambiente.

“Agradecemos aos profissionais envolvidos, a gestão do prefeito Marcos Vinicius e equipe da Secretaria de Governança Urbana, Planejamento e Meio por apoiar e incentivar a inovação nos mais diversos setores do município. Somos destaque nacional em mais um setor, o que nos credencia e amplia a responsabilidade pelo trabalho prestado em prol da nossa população”, comentou o gerente de Meio Ambiente, Ivan César.

O Programa Ecobarreiras foi desenvolvido pela Prefeitura na tentativa de alertar a população e conter o descarte de lixo no curso fluvial. Para isso, a equipe de Meio Ambiente desenvolveu e instalou barreiras feitas de galões em pontos estratégicos no córrego Caladão – que corta toda a cidade. Apesar de simples e barata, a solução se mostrou eficaz: em seis meses, retirou mais de 1,3 toneladas de lixo flutuante do córrego, impedindo que todo o tipo de material chegasse até a foz do Rio Piracicaba – afluente direto do Rio Doce.

Em Coronel Fabriciano, o programa de Ecobarreiras está previsto em Projeto de Lei 2.977/19, de autoria do Executivo Municipal.

Link da solenidade do prêmio A3P: https://www.youtube.com/watch?v=NeTJG7Waef8