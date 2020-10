Pesca na Lagoa Silvana ficará fechada para a piracema

A partir do próximo domingo, (1º/11), entra em vigor o período de defeso da piracema na Bacia Hidrográfica do Leste, no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de assegurar a proteção à reprodução natural das espécies de peixes nativos em fase de procriação. Diante disso, o Clube Náutico Alvorada (CNA) manterá a pesca na área da Lagoa Silvana fechada, com exceções para pesca desembarcada, somente nas passarelas de pescadores e ancoradouros, somente de espécies não nativas.

A restrição vai até 28 de fevereiro de 2021, sendo regulamentada pela portaria Nº 155/2011 do Instituto Estadual de Florestas (IEF). “O objetivo do fechamento da pesca, devido ao início da piracema, fase de reprodução dos peixes, é combater a pesca predatória de peixes nativos, além de prevenir e reprimir possíveis infrações e crimes ambientais. Respeitar esta época é fundamental para a manutenção do meio ambiente e da vida de nossas espécies nativas”, afirma o gerente Operações do Clube Náutico Alvorada, Wesley Chaves,.

Neste mesmo período, o policiamento ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e as rondas internas no CNA são intensificados, como ocorre todos os anos, visando coibir a pesca predatória. Quem for flagrado pescando contrariando a portaria pode responder por crime ambiental, ter os equipamentos apreendidos e ficará sujeito ao pagamento de multas.

CNA

O Clube Náutico Alvorada – Lagoa Silvana fica situado no município de Caratinga, a 13km do Centro de Ipatinga. O acesso é pela BR-458, sentido Caratinga, KM 133.

Para mais informações, ligue: Sede Campestre – (31) 3822-1394, Sede Cariru – (31) 3618-8049 e Celular Sede Campestre – (31) 9611-1394.