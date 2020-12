Timóteo reafirma parceria com CTMAM para projeto turístico

O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, recebeu na tarde desta terça-feira (8), a visita de diretores do Circuito Turístico da Mata Atlântica de Minas (CTMAM) para discutir projetos e ações para o setor de turismo. Participaram do encontro o presidente do Circuito Turístico da Mata Atlântica de Minas (CTMAM), Hélio Anício de Almeida; a gestora Iolanda Furbino e o diretor Everaldo Ciríaco; e o produtor Bruno Minafra. Também estavam presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Hiler Félix e o gerente Ernany Bittencourt.

De acordo com Hélio Anício, essa reunião faz parte de uma série de visitas formais aos prefeitos eleitos e reeleitos dos municípios que integram o circuito turístico. Durante o encontro o prefeito Douglas reafirmou o seu compromisso com as políticas públicas na área de turismo e a manutenção do convênio com o CTMAM.

Na oportunidade também foi apresentado o projeto Rota do Cicloturismo do CTMAM que está sendo elaborado pela entidade e que nesta primeira etapa contemplará os municípios de Timóteo, Antônio Dias, Marliéria e o Parque Estadual do Rio Doce. A definição da rota visa valorizar os produtores locais e estimular ainda mais a prática do ciclismo, muito difundido na região.

Para o próximo ano também estão na agenda a realização de ciclos de palestras e cursos de capacitação, isso após a superação da pandemia da Covid-19 por meio da vacina. Também foram discutidas algumas ações para potencializar o turismo no município como portal do Parque Estadual do Rio Doce no Bairro Macuco e as áreas de pousadas no bairro Petrópolis. A realização de festas, feiras e eventos também terão espaço na agenda cultural e turística do município.

“Sem dúvida, o turismo é um vetor importante no desenvolvimento econômico e forte gerador de emprego e renda. Por isso, nesses quatro anos quero intensificar o trabalho nessa área e focar em projetos que para atrair eventos e visitantes ao nosso Município”, ponderou o prefeito Douglas Willkys.