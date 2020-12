Conheça as sete dicas para usar o WhatsApp sem problemas trabalhistas

Alexandre Magno (*)

O WhatsApp é utilizado por todos e tem facilitado a comunicação inclusive no ambiente de trabalho. Comumente é utilizado pelas empresas como meio oficial de informação, com encaminhamento de mensagem a todo instante.

Todavia, o uso exagerado e sem regulamentação acaba sendo um importante meio de prova na Justiça do Trabalho. O empregador deve ter todo cuidado e regulamentar o uso do aplicativo no que se refere às conversas para que não tenha problemas na justiça.

Abaixo, seguem sete dicas valiosas que irão ajudar as empresas a usarem o WhatshApp de forma segura:

1. Regulamentar o uso do aplicativo durante a jornada de trabalho no que se refere a assuntos de interesse da empresa;

2. Assegurar o direito a desconexão, não enviar mensagem nos períodos de descanso do funcionário;

3. Atenção ao teor das conversas e emojis enviados;

4. Treinar todos os funcionários sobre os limites e maneiras de utilização do aplicativo;

5. Criar ou atualizar o código de ética sobre redes sociais;

6. Determinar que os supervisores, encarregados e gerentes não enviem mensagens fora do horário de trabalho;

7. Determinar quais assuntos podem ser tratados pelo aplicativo.

(*) Advogado e diretor da Alexandre Magno Advogados Associados