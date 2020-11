Quando Belo Horizonte se preparou para um ataque aéreo

Marcelo Dilla (*)

A maioria dos belo-horizontinos e mineiros talvez não saiba. O prédio mais alto da nossa capital é o Edifício Acaiaca, localizado na Av. Afonso Pena, entre as ruas Tamoios e Espírito Santo, próximo à Igreja São José. Com 120 metros, a sua altitude supera o Edifício JK em 15 metros. Uma das principais curiosidades do Acaiaca é o fato de ter sido “dotado” de um abrigo antiaéreo em seu subsolo.

O Edifício Acaiaca foi inaugurado em 1943, quando estava em curso a II Guerra Mundial. O abrigo tinha 900 metros quadrados com iluminação e ventilação natural.

Como havia a possibilidade do Brasil declarar guerra ao Eixo (Alemanha/Itália/Japão), – o que realmente aconteceu – os construtores do Acaiaca temendo um possível ataque aéreo, optaram pela construção do abrigo. Isso acabou tendo um efeito positivo nas vendas das lojas de todos os andares do Acaiaca, que foram comercializadas antes mesmo da inauguração.

Um dos principais e mais famosos ‘condôminos’ do Acaiaca, foi a TV Itacolomi, que integrava a Rede Tupi de Televisão, líder de audiência no Brasil na década de 60. A emissora manteve no edifício os seus estúdios, por vários anos.

Atualmente, o ‘abrigo antiaéreo’ do Edifício Acaiaca tem outra função. Serve apenas como dispensa e vestiários para os funcionários do condomínio.

(*) Marcelo Dilla é cronista, autor do livro “100 Casos, Sem Fakes” e guitarrista e vocalista da banda Creedence Cover