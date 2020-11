Aciapi e CDL de Ipatinga destacam importância de votar com responsabilidade

Faltam 6 dias para as eleições municipais 2020, que serão realizadas no dia 15 deste mês, quando os eleitores votarão para prefeito e vereador de seu município. Diante disso, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga reforçam a necessidade dos eleitores terem consciência no momento do seu voto.

O presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi, destaca que é por meio do voto que o eleitor tem o poder de contribuir na evolução da política e no desenvolvimento de sua cidade. “É preciso votar com responsabilidade e analisar antes cada candidato com muito cuidado, principalmente, para prefeito, porque esse gestor estará à frente do poder executivo por quatro anos. E a classe empresarial tem que entender mais sobre política e entender sua responsabilidade nesse processo eleitoral, já que podemos ser beneficiados ou prejudicados pela política”, afirmou.

Já o presidente da CDL de Ipatinga, Alberto Múcio de Almeida, destacou que devido à pandemia da Covid-19, a Justiça Eleitoral adotou inúmeras medidas preventivas para a realização das eleições.

“Todos os cuidados sanitários a serem tomados nos dias de votação seguirão as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Para garantir mais segurança a todos, serão reduzidos os pontos de contato entre eleitores e mesários. A exibição do documento de identificação oficial com foto deverá ser feita à distância. Além disso, o TSE realiza uma campanha de estímulo para que os eleitores levem suas próprias canetas para assinar o caderno de votação e usem máscara no dia do pleito. Já o horário de votação será das 7h às 17h, sendo que das 7h às 10h será preferencial para idosos”, alertou.