Aciapi e CDL parabenizam os candidatos eleitos em Ipatinga

O candidato Gustavo Nunes (PSL) foi eleito prefeito de Ipatinga com 45.980 votos nas eleições realizadas no domingo (15), junto com seu vice Alexsandro Espírito Santo de Oliveira, conhecido como Allex Imóveis (PSL). Para o cargo de vereador, 19 candidatos foram eleitos para ocuparem uma cadeira na Câmara Municipal de Ipatinga nos próximos quatro anos.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) parabenizou os candidatos eleitos para prefeito e vereador, que terão como missão de trabalhar em prol dos anseios da população e lutar por uma cidade melhor.

“Gostaria de parabenizar o prefeito eleito Gustavo Nunes e demais vereadores pela vitória nas urnas. A partir de agora, todos têm uma enorme responsabilidade com seus eleitores e com Ipatinga. Gostaria também de destacar que as entidades empresariais estão de portas abertas para os candidatos eleitos, como sempre estiveram em sua história. Estamos prontos para contribuir no que for preciso para ter uma Ipatinga melhor”, afirmou.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, Alberto Múcio de Almeida Murta, também parabenizou os candidatos eleitos e ressaltou que todos devem estar preparados para enfrentar os desafios atuais e os que irão surgir nesses próximos anos.

“Todos terão uma missão desafiadora daqui para frente. Sei que não é uma tarefa fácil estar à frente do poder público, mas acredito que com determinação e coragem é possível fazer um trabalho exemplar para toda população. Portanto, desejo sucesso no trabalho de cada um nesses próximos quatro anos e que consigam fazer a diferença na política, visando sempre o desenvolvimento do nosso município, para que a população tenha orgulho de morar e trabalhar em Ipatinga”, concluiu.