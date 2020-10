Aciapi e CDL realizam segundo encontro com candidatos a prefeito de Ipatinga

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga realizaram a segunda rodada do Encontro com Candidatos a Prefeito de Ipatinga. O evento ocorreu na noite de ontem (27), na sede das entidades, e contou com a participação dos candidatos Jadson Heleno (DEM) e Robinson Ayres (PSOL). Já Juliano Nogueira (PTB), que estava previsto de participar do encontro, não pôde comparecer por motivos pessoais.

A mesa do evento foi composta pelo presidente da CDL de Ipatinga, Alberto Múcio de Almeida; candidato Jadson Heleno; presidente da Aciapi, Cláudio Zambaldi; e o candidato Robinson Ayres. Nesta quarta-feira (28), último dia do evento, será a vez de Diego Arthur (PCB), Nardyello Rocha (Cidadania) e Nilson Pereira (Patriota), participarem do encontro, que terá início a partir das 19h30.

TRANSMISSÃO

A transmissão do encontro com os candidatos a prefeito é feita pelo canal das entidades www.youtube.com/c/aciapiipatinga. Nesse mesmo endereço, também ficam armazenadas as transmissões já realizadas com os outros candidatos.

REGRAS

Cada candidato tem cinco minutos para fazer sua apresentação inicial. Não serão aceitos, em hipótese alguma, ataques pessoais nem referências aos outros candidatos. O candidato responderá a três perguntas sobre diferentes temas, elaboradas pelas entidades, que lhe serão feitas pelo mediador do encontro e terá até três minutos para cada uma das respostas.

As perguntas serão sorteadas ao vivo, no momento do encontro. O candidato poderá responder até três perguntas que forem enviadas por associados e terá três minutos para responder cada uma. Após respondidas todas as perguntas, o candidato terá mais três minutos para suas considerações finais. Todas as regras de distanciamento e higiene serão seguidas durante o evento, além do uso obrigatório de máscara.