Após veto do STF, Maia diz que não pretendia disputar reeleição

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) vetar a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que nunca teve intenção de “disputar a eleição”. A declaração foi dada durante uma entrevista à GloboNews.

“Sem dúvida nenhuma, na minha sucessão, nós precisamos fazer um candidato que garanta esse movimento firme, um movimento que garante a Câmara dos deputados livre de qualquer interferência de outro Poder”, declarou Maia.

A decisão do STF foi finalizada na noite deste domingo (6), após os votos dos ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso, em um julgamento virtual sobre a possibilidade de reeleição.

Para Maia, no entanto, a decisão não é desfavorável, já que isso deve unir o “grupo” de candidatos à presidência da Câmara que estão em seu entorno.

“Aqueles quatro ou cinco nomes que tenho no meu entorno estão trabalhando desde ontem com mais energia. Vão unir mais esse grupo, que representa o movimento de liberdade, de independência da Câmara contra qualquer interferência de outro poder. Um movimento da Câmara livre (…) Nunca foi a minha intenção disputar a eleição, por isso tenho quatro ou cinco nomes que pretendem essa disputa”, explicou.

Questionado se Bolsonaro é o favorito na eleição presidencial de 2022, Maia disse que essa resposta depende das movimentações do presidente e se ele fará acenos mais ao centro político, deixando de lado, por exemplo, a agenda de enfrentamento à preservação do meio ambiente.

Para Maia, outro tema que pode desgastar Bolsonaro é o plano de vacinação contra a Covid-19. Ele espera que o governo dialogue com o Congresso para que, juntos, possam adotar iniciativa e traçar uma estratégia, pois a população quer uma resposta do governo e a compra de uma vacina confiável. “Isso pode ser um tema que desorganize muito a base do governo”, comentou.