Bolsonaro diz fazer a coisa certa, defender liberdade e democracia

O presidente Jair Bolsonaro discursou em cerimônia de comemoração ao Dia do Marinheiro no Complexo Naval de Itaguaí (RJ) nesta sexta-feira (11). Na ocasião, o chefe do executivo afirmou que o Brasil está mudando, agora que possui um presidente cristão, que valoriza o corpo de militares e “busca fazer a coisa certa”.

“Buscar fazer a coisa certa, ser patriota, defender a democracia e a liberdade e externar a verdade não são coisas fáceis. Mas, nós somos persistentes. Hoje, o Brasil tem um presidente cristão, que respeita seus militares e deve lealdade absoluta ao seu povo. O Brasil está mudando, nós venceremos”, declarou.

O evento marcou o lançamento do submarino Humaitá (S-41) e a integração das seções do Tonelero (S-42). Também foi apresentada uma série de resultados do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). O presidente elogiou o trabalho da força naval e disse que trabalhos como esse proporcionarão “um futuro grandioso” ao povo brasileiro.

“A iniciativa revela a capacidade do nosso país de projetar, construir e operar submarinos de última geração por meio de um programa abrangente e audacioso que gera milhares de empregos e dinamiza a nossa economia”, comemorou.

Com o lançamento, o Brasil integrará a lista dos cinco países capazes de projetar, construir, operar e manter submarinos com propulsão nuclear, junto dos Estados Unidos, China, França e Reino Unido.

No evento também estavam presentes os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, além do governador em exercício no Rio, Cláudio Castro (PSC), e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman.

(Fonte: Pleno.News)