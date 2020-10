Bolsonaro elogia Guedes: “economia tem reagido bem”

Nesta sexta-feira (16), o presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho do ministro da Economia, Paulo Guedes, à frente da Pasta, e disse que a economia do Brasil “tem reagido muito bem”. A declaração foi dada durante um discurso feito no evento de inauguração da usina de biogás de Guariba, em São Paulo.

De acordo com o site Pleno News, Bolsonaro fez as declarações ao comentar a crise provocada pela pandemia de Covid-19 no Brasil e afirmou que o país deve voltar à normalidade “em pouco tempo”.

“A nossa economia tem reagido muito bem. Cada vez mais eu acredito na palavra, no trabalho, de Paulo Guedes e sua equipe, de modo que estamos saindo, sim, em ‘V’ dessa crise. Se Deus quiser, em pouco tempo voltaremos à normalidade e, cada vez mais, o Brasil despontará para o mundo como um país que tem um grande futuro”, ressaltou.

Durante seu discurso, o presidente também elogiou o recursos naturais do Brasil. “Nós temos o que os outros não têm. Temos aqui biodiversidade, terras agricultáveis, recursos minerais, áreas maravilhosas para o turismo”, destacou.