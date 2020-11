Eduardo Bolsonaro defende voto impresso “contra fraudes”

Nesta sexta-feira (6), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) utilizou suas redes sociais para fazer uma campanha em defesa do voto impresso no Brasil. Em várias publicações, ele explicou como funcionaria o sistema e disse que o objetivo é “ter mais uma barreira contra qualquer distorção”.

A manifestação ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro afirmar, durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (5), que seu governo iria buscar mudanças no sistema eleitoral brasileiro para as eleições de 2022. De acordo com o presidente, o voto impresso seria uma dessas alterações.

Ao comentar a medida, Eduardo Bolsonaro lembrou que o “voto impresso já é lei, porém o STF [Supremo Tribunal Federal] o decretou inconstitucional por violar o sigilo da votação. Mas isso não ocorreria, ninguém levaria comprovante impresso pra casa”.

De acordo com o parlamentar, imprimir o voto é uma maneira de “evitar confusões que botem em risco a nossa democracia e o Estado democrático de direito”, já que o “voto impresso é uma maneira simples e eficaz de possibilitar auditoria da urna eletrônica”.

Para Eduardo, a “votação deve ser tão simples e ter tanta transparência quanto possível” com a intenção de que “todos os brasileiros (sejam de direita, esquerda, não importa) tenham a chance de comprovar seu voto”.

Leia o que disse o deputado:

O voto é importantíssimo numa democracia. Assim, temos que ter certeza que todo voto é computado corretamente.

Voto impresso já é lei, porém o STF o decretou inconstitucional por violar o sigilo da votação. Mas isso não ocorreria, ninguém levaria comprovante impresso pra casa.

Como seria o processo? O eleitor votaria na urna e teria seu voto impresso na hora. Então, ele teria a chance de conferir se ambos batem. Estando tudo certo, o comprovante impresso seria depositado em outra urna, criando uma segunda barreira de segurança contra fraudes.

Esta pauta deve ser prioritária, para evitar confusões que botem em risco a nossa democracia e o Estado democrático de direito. Voto impresso é uma maneira simples e eficaz de possibilitar auditoria da urna eletrônica. Repetindo: não se leva um comprovante impresso para casa.

A votação deve ser tão simples e ter tanta transparência quanto possível, além de ser barreira contra distorção. Assim, todo o povo poderá compreender o processo e ter confiança de que não existem irregularidade ou possibilidade de fraude.

O que pedimos não é nada absurdo ou impossível de ser feito. Ou ainda algo fora da lei. Pelo contrário, queremos apenas que todos os brasileiros (sejam de direita, esquerda, não importa) tenham a chance de comprovar seu voto e ter mais uma barreira contra qualquer distorção.

Você confia 100% no voto eletrônico?

Fonte: Pleno.News