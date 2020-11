ELEIÇÃO MUNICIPAL: Patriota se coliga ao DEM e MDB em Ipatinga

A Coligação Aliança por Ipatinga acaba de receber mais um aliado na tarde desta terça-feira (3). Os candidatos do partido Patriota a prefeito Nilson Pereira e a vice, Sargento Paulo César, renunciaram à corrida eleitoral para a Prefeitura de Ipatinga e se aliaram à chapa encabeçada por Jadson Heleno Moreira (DEM) e Sebastião Quintão (MDB).

Segundo Nilson Pereira, a decisão foi tomada em conjunto pela direção do partido e por toda a chapa de candidatos a vereador da legenda. “O objetivo comum é a cidade, é a população. Partido não é o candidato, não é o presidente. São pessoas que decidem para o bem comum”, explicou Nilson. Ele também destacou a necessidade da união de projetos que resgatem a moralidade na política de Ipatinga. A nova aliança acatou orientação da executiva estadual do Patriota e teve a mediação da deputada Alê Silva (PSL).

Jadson celebrou a união com Nilson, com o Patriota e com os 26 vereadores da legenda. “Política se faz com diálogo e com união. Nosso projeto não está focado apenas num candidato ou em interesses individuais. Somos uma união de forças em favor da transparência, da honestidade e da justiça social. Queremos tirar do poder este grupo que tem destruído a nossa cidade. Por isso, todos que querem o bem de Ipatinga são muito bem-vindos nesta jornada”, destacou o candidato a prefeito pela Aliança por Ipatinga.

AUDITORIA

O candidato do DEM declarou que, se for eleito, fará uma auditoria nas contas da atual administração municipal. “A maquiagem vai derreter” – afirmou Jadson Heleno. Para Jadson, não se admite uma prefeitura que arrecada R$400 milhões ter o salário de férias dos servidores em atraso e a saúde e a educação comprometidas. “A Prefeitura de Ipatinga tem hoje R$277 milhões de dívidas consolidadas. Agora, contrata novo empréstimo de R$73 milhões que, com os juros, levará R$135 milhões dos cofres municipais” – salienta Jadson.