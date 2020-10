Em outros governos, negociações eram feitas com corrupção, aponta Garcia

Em um áudio compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quinta-feira (8) pelas redes sociais, o jornalista Alexandre Garcia defendeu as articulações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro com figuras como Davi Alcolumbre, presidente do Senado e Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) com os quais jantou no último domingo (4). Na fala, Garcia diz que em governos anteriores, ao invés de refeições, as negociações eram feitas sobre esquemas de corrupção.

“Tem muita gente que fica brava, o presidente só está negociando em torno de pizza, jantar e café da manhã. Imagine em outros tempos em que o presidente negociava em torno de uma mala de dinheiro, em torno de meter na Petrobras, meter a mão no Banco do Brasil, meter a mão na Caixa Econômica, se aproveitar de ministério. Não é muito mais barato pagar uma pizza?” questionou.

O jornalista também falou de um pedido protocolado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no Supremo Tribunal Federal (STF), que solicitava explicações do presidente Jair Bolsonaro sobre seu discurso a respeito da Amazônia e Pantanal na Assembleia Geral da ONU. Segundo Garcia, medidas como essa buscam apenas paralisar o governo.

“Partidos que tem poucos votos nas urnas e pouca força no Plenário têm recorrido ao Supremo como um caminho para incomodar o governo, para tentar paralisar o governo, atrapalhar o governo, bater no presidente”, afirmou.

Fonte: Pleno News