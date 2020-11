Gustavo Nunes é recebido pelo empresário Luciano Hang

O prefeito eleito em Ipatinga, Gustavo Nunes, e seu vice, Allex Oliveira, ainda não foram empossados, mas estão firmes nas articulações pós-campanha em prol do desenvolvimento do município, o que inclui agendas com autoridades públicas e privadas. Nesta quarta-feira (25), Gustavo Nunes e Allex Oliveira, cumpriram agenda em Santa Catarina, com o empresário Luciano Hang, momento em que discutiram sobre a instalação de uma unidade das lojas Havan na cidade. Em Brasília, os futuros representantes do Executivo de Ipatinga foram recebidos pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

O encontro com o ministro teve como objetivo tratar de investimentos para Ipatinga nas áreas do Turismo e da Cultura, que poderá gerar empregos e desenvolvimento para a região do Vale do Aço. “A boa política é aquela que se faz com diálogo”, disse o ministro em suas redes sociais ao falar de Gustavo e expressar apoio para fazer de Ipatinga uma cidade cada vez melhor.

Durante a estada em Brasília, prefeito e o vice, eleitos, também tiveram uma reunião para conhecer melhor o Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal, considerado um dos mais modernos e eficientes do país, por aliar tecnologia e inovação e favorecer a mobilidade urbana e eficiência nos serviços prestados aos usuários.

Segundo Gustavo Nunes, essas articulações são de grande importância para retomar o desenvolvimento de Ipatinga. “Ter um bom relacionamento com os governos Federal e Estadual é de grande importância para trazer investimentos para nossa cidade. Essa agenda em Brasília é mais um passo que damos em busca de melhorias e do desenvolvimento”, afirma.