Impasse na transição de prefeitos em Ipatinga vai parar na Justiça

Na manhã desta quinta-feira (3), o prefeito eleito em Ipatinga, Gustavo Nunes, recorreu à justiça para garantir o acesso da sua equipe de transição à prefeitura, por meio de Mandado de Segurança impetrado contra o atual prefeito Nardyello Rocha. Há menos de 30 dias para a posse, Gustavo Nunes ainda não conseguiu acesso às informações necessárias à transição.

Segundo a assessoria do futuro prefeito, através de requerimento enviado ao juiz da Comarca de Ipatinga, foi solicitado que faça valer o pedido de autorização enviado no último dia 18 e que foi reiterado em 1º de dezembro. Até a presente data, o pedido não foi atendido pelo prefeito Nardyello Rocha.

A Lei municipal 3.122/12 estabelece em seu artigo 2º que o prefeito em exercício deve instituir a comissão de transição imediatamente após a confirmação da Justiça Eleitoral, do prefeito eleito. Para o advogado e coordenador da equipe de transição do Governo eleito, Breno Inácio da Silva, “não seria necessário sequer pedir ao prefeito que instituísse a comissão de transição, uma vez que a Lei Municipal de Ipatinga, de nº 3.122/12 o obriga a instituir de imediato, logo depois do resultado da eleição ser divulgado pela Justiça Eleitoral. Apesar disso, buscando o espírito republicano, o prefeito eleito apresentou esse requerimento pela primeira vez no dia 18 de novembro e apresentou os membros da comissão”, disse Breno.

“Como até o dia 1º de dezembro último, ainda não havia sido tomada qualquer providência por parte do prefeito Nardyello Rocha, foi apresentado novo requerimento e o prefeito mais uma vez não atendeu ao que determina a lei. Sem outra alternativa, foi impetrado Mandado de Segurança no dia de hoje, aguardando agora que o Judiciário corrija a ilegalidade da omissão de Nardyello Rocha. Espera-se uma solução urgente, a bem da população de Ipatinga, que merece transparência no trato da coisa pública”, reiterou o advogado.