Ipatinga investe em extensão e melhorias na rede elétrica e iluminação pública

A Secretaria de Serviços Urbanos de Meio Ambiente (Sesuma), de Ipatinga, assinou no início do mês com empresas vencedoras de concorrências públicas, ordens de serviço para execução de projetos de extensão e melhoria do sistema de energia e iluminação pública da cidade.

A Construtora Remo recebeu, no dia 11, a ordem de serviço para trabalhar na execução do primeiro lote, que conta com 42 projetos para a extensão da rede elétrica em seis bairros: Limoeiro, Barra Alegre, Pedra Branca, Taúbas, Chácaras Madalena e Vila Militar.

Nesta etapa, serão 41 ruas que receberão intervenções para extensão de rede elétrica e, em alguns casos, remanejamento de postes. A ação será mais intensa, nesse primeiro momento, nos bairros Limoeiro, Barra Alegre e Chácaras Madalena, com várias ruas em que moradores aguardavam pelos serviços há décadas.

Conforme planejado, a expectativa é que em 60 dias, no máximo, os projetos estejam aprovados pela Cemig e, a partir daí, vão ser executados ao longo de seis meses.

Para atender a essa demanda histórica da população ipatinguense, no dia 12 de novembro também foi assinado o contrato do segundo lote de extensão de rede, com mais 40 projetos a serem executados, desta vez pela Construtora Ecológica. Vão ser beneficiados com iluminação regiões que há tempos estão desassistidas nos bairros Bom Jardim, Bethânia, Caravelas e Iguaçu, além das saídas para Governador Valadares, Caratinga e BH.