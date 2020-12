Justiça Eleitoral de Ipatinga diploma candidatos eleitos em 2020

A Justiça Eleitoral de Ipatinga diplomou nesta sexta-feira (18), no salão do Júri, no Fórum, os eleitos proclamados vencedores nas eleições do último dia 15 de novembro. Na ocasião, candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, receberam seus diplomas e estão aptos a tomarem posse no próximo dia primeiro de janeiro.

Esse ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, o evento foi fechado para público e apenas os diplomados puderam participar, juntamente com a equipe técnica da Justiça Eleitoral. O promotor eleitoral Herman Araújo Resende também esteve presente.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a diplomação “é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo”.

Em Ipatinga os eleitos vereadores farão parte da 15ª Legislatura da Câmara de Ipatinga e ocuparão o cargo de vereador(a) para um mandato de 4 anos. Já o município receberá seu 17º prefeito, Gustavo Nunes e seu vice Alexsandro Espírito Santo Oliveira.

Na diplomação, o juiz eleitoral da 131º zona eleitoral, Luiz Ferreira, reiterou a importância do momento para o município e relembrou que “os munícipes depositaram nos diplomados toda esperança e crença na melhoria contínua do município, e, acredito que vocês farão um mandato com excelência”.

O vereador Gustavo Nunes que foi eleito prefeito municipal, disse que pretender trabalhar em harmonia com a Câmara e quer não medirá esforços para fazer uma gestão com excelência.

Além de Gustavo e Alexsandro, também foram diplomados os vereadores: Chiquinho (PP), Ley do Trânsito (PSD), Fernando Ratzke (Cidadania), Cida Lima (PT), Professora Mariene (Patriota), Avelino Cruz Vevê (PP), Coronel Silvane Givisiez (PSC), Toninho Felipe (Cidadania), Daniel (PSD), Cecília Ferramenta (PT) -Ademir Claudio (DEM), Adiel Oliveira (PMN), Ney Professor (PTC), Hermínio Bernardo (PSDB), Tunico (PODE), Vianei (Avante), Wellington da Floricultura (PSC) Nivaldo Antonio (PTC), Zé Terez (PSL).

ELEITOS TAMBÉM FORAM DIPLOMADOS EM FABRICIANO

O prefeito reeleito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius (PSDB) e o vice, Sadi Lucca (PL), foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TER-MG), na manhã desta sexta-feira (18). A cerimônia foi realizada no auditório do Fórum da Comarca de Coronel Fabriciano, com restrição de público e seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção ao novo coronavírus.

A diplomação é feita somente aos candidatos que não apresentam nenhuma restrição junto à Justiça Eleitoral e garante o direito à posse deles em 1º de janeiro de 2021. A cerimônia foi comandada pelo juiz Mauro Lucas da Silva, 97ª Zona Eleitoral de Coronel Fabriciano. O prefeito Marcos Vinícius e o vice Sadi Lucca foram diplomados juntos.

Na mesma solenidade, também foram diplomados os 17 vereadores eleitos; destes, 15 integram a coligação “É bem melhor para Fabriciano”, encabeçada por Marcos.

Marcos Vinicius teve 46.060 votos nas urnas (83,75%) e entrou para história com a maior vitória de um candidato na eleição da cidade, sagrando-se o grande campeão das urnas do leste de Minas Gerais em 2020, em proporcionalidades de votos. Em entrevista à imprensa, o prefeito falou sobre a diplomação, destacou desafios e antecipou projetos e investimentos para o novo mandato.

“A diplomação é a conclusão do processo eleitoral e, mais uma vez, confirma a legalidade da nossa candidatura. Fizemos uma campanha propositiva, que dá continuidade ao trabalho iniciado em 2017 e com foco na população. Mas para 2021, a responsabilidade é ainda maior porque é um novo contexto, o grupo cresceu e o povo quer mais da nossa gestão. Vamos oxigenar alguns setores, mas sem aumentar gastos, com responsabilidade e transparência”, avaliou o prefeito Marcos Vinicius.

O vice Sadi Lucca, reforçou a importância da diplomação e o desejo de trabalhar para a cidade e a população. “Sempre mexi com política e coletividade foi muito importante para mim. Aceitar o convite e o desafio para ajudar a cidade a se desenvolver. Nos últimos quatros, o prefeito preocupou e fez importantes conquistas para a Educação e Saúde (que estão bem encaminhados), agora o foco é será socioeconômico, fortalecer os pequenos negócios, diversificar a economia dentre outros. E estou ansioso para começar a trabalhar como vice”, disse Sadi Lucca.

A posse dos eleitos está marcada para 1º de janeiro, no Hotel Metropolitano, em cerimônia com público reduzido devido à pandemia. A cerimônia de posse será conduzida pela Câmara de Vereadores do município.